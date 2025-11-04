Oud-Ajacied (32) al maanden clubloos: "Of ik nog op zoek ben?"

Lucas Andersen is nog steeds op zoek naar een nieuwe club. De 31-jarige Deen vertrok afgelopen zomer bij Queens Park Rangers, maar heeft sindsdien nog geen nieuwe werkgever gevonden.

De afgelopen twee seizoenen kwam Andersen 51 keer in actie voor QPR, waarin hij drie doelpunten maakte en vier assists leverde. In een interview met Campo licht de zevenvoudig international zijn situatie toe. “Of ik nog op zoek ben? Daar kan ik volmondig ja op zeggen.”

“Maar ik heb ook besloten dat ik niet wil spelen om het spelen. Ik accepteer de bijbehorende consequenties”, voegt Andersen eraan toe. In Nederland is Andersen vooral bekend van zijn tijd bij Ajax. De Amsterdammers haalden hem als tiener voor 1,5 miljoen euro weg bij Aalborg.

Voor Ajax kwam Andersen tot 54 officiële wedstrijden, waarin hij vijf keer scoorde en drie assists gaf. Tweemaal vierde hij het landskampioenschap met de club. Tegenwoordig ziet Andersen er opvallend anders uit: de aanvallende middenvelder heeft lange lokken en draagt een haarband.