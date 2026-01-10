Oud-Ajacied aangesteld bij ADO als assistent technisch manager

ADO Den Haag heeft oud-Ajacied Cedric van der Gun toegevoegd aan de technische staf. De 46-jarige Hagenaar gaat tot het einde van het seizoen aan de slag als assistent technisch manager en wordt daarmee de directe ondersteuning van technisch directeur Mark Wotte. Na dit seizoen volgt een evaluatie om te bepalen of de samenwerking wordt voortgezet.

Van der Gun heeft een lange geschiedenis bij ADO Den Haag. Hij genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij de club en speelde later twee seizoenen in het eerste elftal, tussen 2003 en 2005. In totaal kwam hij tot meer dan 230 Eredivisie-wedstrijden, waarvan 59 in het shirt van ADO.

Daarnaast speelde hij onder meer voor FC Utrecht, Ajax, Willem II en FC Den Bosch. Na zijn loopbaan als profvoetballer bleef Van der Gun actief in het voetbal. Hij werkte als trainer binnen de jeugdopleidingen van ADO Den Haag en Ajax. De afgelopen periode was hij vooral bekend als voetbalanalist bij Viaplay.

Technisch directeur Mark Wotte is blij met zijn komst, zo laat hij blijken op de clubsite van ADO. "Met Cedric halen we iemand binnen die de club en de stad kent en in zijn hart draagt. Hij brengt veel ervaring mee uit zijn spelerscarrière in binnen- en buitenland, aangevuld met voetbalinhoudelijk inzicht en een groot netwerk."

"Als technisch directeur ben je verantwoordelijk voor meerdere afdelingen, wat de nodige aandacht vraagt. Cedric is hierin voor mij een waardevolle steun en een goede sparringpartner. Daarnaast is hij enthousiast en ambitieus om zich op het gebied van technisch management verder te ontwikkelen", aldus Mark Wotte.