Oud-Ajacied Alderweireld hoopvol: "Desnoods in een rolstoel"

Toby Alderweireld doet er alles aan om dit seizoen nog in actie te komen. De voormalig Ajacied liep in maart een beenblessure op.

Royal Antwerp FC liet weten dat Alderweireld zijn laatste wedstrijd voor de club al gespeeld heeft, maar de Belg hoopt zelf van niet. "Ik herstel naar behoren, maar het is een heel zware blessure", vertelt hij in het programma De Ideale Wereld. "Het wordt kantje boord om dit seizoen nog te spelen. Het moment van mijn blessure is wat ongelukkig, maar ik heb heel veel geluk gehad dat ik zo weinig geblesseerd ben geweest in mijn carrière."

De 36-jarige oud-verdediger van Ajax probeert zo positief mogelijk te blijven gedurende zijn revalidatie. "Ieder positief ding pak ik mee, elke dag probeer ik iets beter te worden", vervolgt hij. "Ik wil er het beste van maken. Maar ja, de kans is er nog steeds dat ik niet meer zal spelen. Ik zal in ieder geval op het veld komen, desnoods in een rolstoel."