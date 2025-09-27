Oud-Ajacied: "Als er een optie is om terug te keren, is dat mooi"

Boy Kemper is al langere tijd geen Ajacied meer, maar houdt nog steeds goede herinneringen over aan zijn periode in Amsterdam. In gesprek met AjaxShowtime vertelt de verdediger over een eventuele terugkeer en zijn nieuwe positie als linksback.

Kemper speelde in de jeugd voornamelijk als centrale verdediger, terwijl hij de laatste jaren vooral als linksback speelt. "Op een gegeven moment kwam De Ligt terug voor een wedstrijd tegen Breidablik. Hij ging centraal spelen en tegen mij zeiden ze: je gaat linksback spelen", vertelt Kemper hoe de positiewisseling tot stand kwam.

Hij had nog niet eerder op die positie gespeeld, maar vanuit Ajax voelde hij het vertrouwen. "Ik speelde eigenlijk ook heel goed. Ik vind het allebei prima om te spelen. Nu speel ik altijd op linksback", aldus Kemper. "Ik heb ook de power en het loopvermogen om heen en weer te gaan, en ik heb ook een goede voorzet. Er wordt tegenwoordig veel gevraagd van de backs. De focus ligt nu op de linksbackpositie."

Kemper heeft Ajax nog altijd ergens in zijn hart zitten, dus een terugkeer zit er zeker in. "Of dat in de toekomst als trainer zal zijn? Ik heb nog niet echt een idee wat ik na mijn carrière wil gaan doen. Als dat idee er is, dan is het natuurlijk mooi om voor een club als Ajax te werken."

"Ik heb er in de opleiding gezeten, veel geleerd en een mooie tijd gehad", vervolgt hij. "In mijn ogen is het ook gewoon de grootste club van Nederland. Als er een optie is om terug te keren, is dat mooi. Maar ik weet nog niet wat ik na mijn carrière ga doen. Ik ben nog jong genoeg en hopelijk heb ik nog een mooie carrière voor me."