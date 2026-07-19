'Oud-Ajacied Álvarez in de schijnwerpers van Portugese grootmacht'
Oud-Ajacied Edson Álvarez kan zijn loopbaan mogelijk vervolgen bij Benfica. Volgens Sky-journalist Florian Plettenberg heeft de Portugese topclub zich gemeld voor de Mexicaanse middenvelder. Daarmee krijgt 1. FC Köln, dat al langer met West Ham United in gesprek is, serieuze concurrentie.
Volgens BILD zet Köln in op een huurdeal met een optie tot koop, terwijl West Ham de Mexicaanse middenvelder liever direct verkoopt. Ook het salaris van Álvarez vormt een obstakel. De oud-Ajacied verdient naar verluidt zo'n vijf miljoen euro per jaar, een bedrag dat voor de Duitse club niet haalbaar is.
Plettenberg meldt dat Benfica inmiddels eveneens interesse heeft in de 28-jarige international. Of de Portugese club mikt op een huurconstructie of een definitieve transfer is nog niet duidelijk. Wel is de vraag of Benfica aan de financiële eisen van Álvarez kan voldoen.
Tijdens het afgelopen WK sprak Álvarez zich nog lovend uit over Ajax. De middenvelder gaf aan dat de Amsterdamse club en haar supporters altijd een speciale plek in zijn hart zullen houden en sprak de hoop uit om hen in de toekomst weer terug te zien.
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