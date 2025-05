'Oud-Ajacied Antony imponeert en wekt interesse van topclubs'

Ondanks zijn goede vorm lijkt een langer verblijf in Sevilla uitgesloten, aangezien Betis niet over de financiële middelen beschikt om hem definitief over te nemen.

De Braziliaanse aanvaller keert deze zomer terug naar Manchester United, maar zijn toekomst op Old Trafford is hoogst onzeker. De Engelse club staat open voor een vertrek van de 24-jarige vleugelspeler, die nooit heeft kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen sinds zijn komst uit Amsterdam.

Antony werd in de zomer van 2022 voor maar liefst 95 miljoen euro overgenomen van Ajax. Die investering lijkt United niet meer te kunnen terugverdienen; de club bereidt zich voor op een fors financieel verlies bij een eventuele transfer.