Oud-Ajacied Arek Milik kan na 588 dagen rentree toch nog niet maken

Arkadiusz Milik moet zijn comeback bij Juventus opnieuw uitstellen. De Poolse spits heeft opnieuw te maken gekregen met blessureleed en ontbreekt daardoor in het Serie A-duel met Lecce. Een rentree na 588 dagen aan de kant te hebben gestaan, gaat daarmee voorlopig niet door.

Trainer Luciano Spalletti maakte vrijdag duidelijk dat Milik niet volledig fit is. De verwachting was dat de oud-Ajacied dit weekend zijn eerste minuten sinds mei 2024 zou maken, maar dat scenario is van de baan. "Milik heeft een klein probleem dat we goed moeten onderzoeken, en het kan zijn dat hij er morgen niet bij is", aldus Spalletti op de persconferentie.

De 31-jarige aanvaller speelde zijn laatste wedstrijd op 25 mei 2024 en is sindsdien geplaagd door aanhoudende fysieke klachten. In totaal staat de teller inmiddels op 588 dagen zonder officiële wedstrijd. Ook het EK 2024 moest hij door blessures aan zich voorbij laten gaan. Ondanks eerdere signalen dat hij weer inzetbaar zou zijn, blijft zijn herstel onzeker.

Milik maakte in de zomer van 2023 definitief de overstap naar Juventus, nadat hij eerder al werd gehuurd van Olympique Marseille. In dienst van de club uit Turijn kwam hij tot nu toe 75 keer in actie, waarin hij zeventien keer scoorde. Daarvoor was hij actief bij Napoli en Ajax. In Amsterdam liet Milik indrukwekkende cijfers noteren met 47 doelpunten en 21 assists in 76 wedstrijden, waarna hij in 2016 voor 32 miljoen euro naar Napoli vertrok.