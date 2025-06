Oud-Ajacied baalt van Jong Oranje: "Schandalig, dit kan niet"

Devyne Rensch is sprakeloos na de nederlaag van Jong Oranje zondagavond op het EK tegen Denemarken. Volgens de oud-verdediger van Ajax was het slordig en schandalig wat Nederland liet zien. De aanvoerder baalde ook van het aantal gemiste kansen.

"Ik heb er geen woorden voor", zegt Rensch na de 1-2 nederlaag tegen Ziggo Sport. "We creëren heel veel kansen, echt heel veel. Geen kleine kansen, maar grote kansen. Als je ze niet benut, dan weet je dat het heel lastig is en dan krijg je hem weer tegen, ik heb er geen woorden voor."

Jong Oranje moet winnen van Oekraïne om door te gaan naar de knock-outfase. Rensch: "Het is nog niet over, maar hoe we het weggeven met die slordigheden, dat is drie keer niets. Dat is slordig, schandalig, het kan niet", aldus voormalig Ajax-verdediger Devyne Rensch, die nu voor AS Roma speelt.