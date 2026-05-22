'Oud-Ajacied baalt van missen WK': "Het is niet leuk te horen"
Sébastien Haller beleefde in 2024 een absoluut hoogtepunt door Ivoorkust met een acrobatisch doelpunt in de slotfase van de Afrika Cup-finale naar de titel te schieten. De aanvaller floreerde eerder bij Ajax, maar is inmiddels in een hele andere fase van de carrière beland.
Twee jaar later krijgt de spits van FC Utrecht echter een flinke tegenvaller te verwerken: hij ontbreekt in de selectie voor het wereldkampioenschap voetbal. "Ik ben erg teleurgesteld", stelt hij bij ESPN.
Volgens Haller voelt de afwijzing extra zwaar, omdat hij de afgelopen maanden hard heeft gewerkt om zich opnieuw in beeld te spelen. "Het is niet leuk om te horen dat ik niet geselecteerd ben, vooral na al het harde werk dat ik de afgelopen maanden heb gedaan", zegt hij. "Maar dat is het leven. Je kunt er niet veel aan doen. Wat ik in het verleden heb gedaan voor mijn land, is voorbij. Ik kan nu alleen mijn stinkende best doen en dat doe ik elke dag."
Toch heeft de 31-jarige aanvaller de hoop nog niet volledig opgegeven. Haller staat namelijk op de reservelijst en beseft dat er in aanloop naar het toernooi nog van alles kan veranderen. "Het WK begint over drie weken en ik sta op de wachtlijst. Je weet nooit wat er nog kan gebeuren. Als ik alsnog word opgeroepen, sta ik klaar. Al gun ik natuurlijk niemand een blessure."
