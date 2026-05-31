Oud-Ajacied Bazoer eerlijk over carrière: "Ik heb veel meegemaakt"
Riechedly Bazoer heeft een opvallende carrière achter de rug. De 29-jarige middenvelder koos recent voor Curaçao en hoopt daar geschiedenis te schrijven. In gesprek met Sportnieuws.nl blikt hij terug op zijn loopbaan, zijn tijd bij Oranje en het imago dat hem jarenlang achtervolgde.
"Dit is natuurlijk wel een droom die uitkomt, want het is het allergrootste wat je als speler kunt bereiken", reageert Bazoer enthousiast op het aanstaande WK. Voor de oud-speler van onder meer Ajax, AZ en Vitesse voelt zijn avontuur bij Curaçao nu al speciaal. "Het is wel heel bijzonder hoeveel liefde we ontvangen. Als je ook ziet hoeveel mensen er op een meet and greet afkomen, dan is dat wel mooi om te zien..."
Voor Bazoer is het een bijzondere situatie: hij speelde zes interlands voor Oranje, maar komt tegenwoordig uit voor Curaçao. "Ik vind het vooral mooi dat ik voor mijn beide landen heb mogen spelen. Ik was nog maar achttien toen ik al debuteerde voor Nederland en nu mag ik dat herbeleven bij Curaçao", vertelt hij.
Bij zijn eerste benadering door Advocaat in 2024 gaf hij nog geen gehoor. "Ik had eigenlijk gewoon meer tijd nodig. Ik wilde alleen deze keuze maken als ik er honderd procent achterstond, omdat het een gevoelskwestie is. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen", zegt Bazoer met een grote glimlach.
Hij speelde zes keer voor het Nederlands elftal en bewaart warme herinneringen aan die periode. "Het is alweer tien jaar geleden, maar ik weet het nog goed. Ik stond met jongens als Robin van Persie en Wesley Sneijder op het veld en mocht ook met ze lunchen en dineren. Dat is natuurlijk wel de grote droom als je nog een kind bent, maar eerlijk gezegd denk ik niet meer zo vaak aan die tijd terug."
"Ik ben blij dat ik überhaupt een aantal interlands heb mogen spelen, zo kun je het ook bekijken. Dit lukt al niet veel spelers. Iedereen bewandelt natuurlijk zijn eigen pad en dat gaat met vallen en opstaan. Dat is bij mij ook wel het geval", legt hij uit.
Hij mag zich opmaken voor het WK voetbal met Curaçao. "Natuurlijk dacht je daar als kleine jongen wel aan, maar het is héél onwerkelijk dat je het ook gaat halen", zegt Bazoer. "Als het Nederlands elftal dan een wedstrijd won, ging iedereen de straat op. Dan werd er getoeterd en geschreeuwd. Ik hoop dat we dat met Curaçao ook voor elkaar krijgen. Iedereen heeft de beelden gezien hoe het nu gaat, moet je voorstellen als we een wedstrijd winnen."
De ploeg wil verrassen. "We moeten er blanco ingaan, maar we hebben écht een enorm goede groep. We hebben in de kwalificatie laten zien dat we moeilijk te verslaan zijn en dan zien we wel waar het schip strandt. Het is alleen wel ons doel om in ieder geval één keer te stunten", zegt de strijdlustige Bazoer.
Bazoer speelde voor clubs als Ajax, VfL Wolfsburg, FC Porto en AZ, maar de kritiek dat hij niet alles uit zijn carrière haalde deelt hij niet. "Ik ben hartstikke blij met mijn carrière", zegt hij stellig. "Ik was toen nog héél erg jong en naarmate je ouder wordt, wordt je ook beter. Het is moeilijk om te zeggen of ik écht beter ben, maar ik heb wel héél veel meegemaakt en ben volwassener geworden."
Het stempel ‘lastige jongen’ doet hem zelf weinig. "Ik lees héél weinig en hecht daar ook geen waarde aan. Mensen die dicht bij mij staan, weten namelijk wél hoe ik ben. Ik ben nog steeds die goedlachse jongen van het begin van mijn carrière, maar wel wat volwassener geworden", aldus Bazoer.
