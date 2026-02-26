Meldingen
2026-02-21
Oud-Ajacied beëindigt profcarrière: "Een mooi hoofdstuk eindigt"

Sara
bron:  Voetbal International
Florian Jozefzoon bij Ajax in 2010/2011
Florian Jozefzoon bij Ajax in 2010/2011 Foto: © BSR Agency

Florian Jozefzoon zet een punt achter zijn carrière. Dat heeft de 34-jarige aanvaller bekendgemaakt op Instagram. De voormalig international van Suriname begon in 2007 bij Ajax en debuteerde voor het eerste elftal in 2010.

"Vandaag kondig ik officieel mijn afscheid aan", schrijft Jozefzoon op sociale media. "Een mooi hoofdstuk eindigt, maar er liggen alweer nieuwe en spannende uitdagingen in het verschiet. Ik kijk ernaar uit om deze volgende reis met jullie te delen. Van mijn debuut in de Eredivisie en mijn eerste professionele doelpunt, tot spelen in de Champions League, twee keer landskampioen worden en deelnemen aan de Gold Cup met Suriname. Momenten waar elke jongen van droomt. Maar voetbal draait nooit alleen om de hoogtepunten. Er waren ook tegenslagen, blessures, teleurstellingen en moeilijke beslissingen. Die momenten hebben me net zo gevormd als de trofeeën en de feestjes."

Jozefzoon speelde naast Ajax ook nog voor NAC Breda, RKC Waalwijk, PSV, Brentford, Derby County, Rotherham United, Quevilly Rouen, Bandirmaspor en CF Intercity tijdens zijn carrière.

