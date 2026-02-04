Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax
Ajax

Oud-Ajacied begint aan vierde hoofdstuk in Nederlandse competitie

Sara
bron: NEC Nijmegen
Danilo in actie voor Ajax
Danilo in actie voor Ajax

Danilo Pereira keer terug in de Eredivisie. NEC heeft zich op Deadline Day versterkt met de 26-jarige Braziliaan. Hij komt op op huurbasis over van Rangers FC. 

NEC heeft met de spits de vervanger van Kento Shiogai binnen. De Nijmegenaren huren de Danilo tot het einde van het seizoen en hebben daarna de kans om hem definitief vast te leggen.

Danilo heeft al de nodige ervaring in de Eredivisie bij onder andere Ajax, Feyenoord en FC Twente. Op achttienjarige leeftijd werd hij door Ajax weggeplukt bij het Braziliaanse Santos, maar tot een doorbraak in Amsterdam kwam het niet.

