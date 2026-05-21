Oud-Ajacied begrijpt niks van transfer Feyenoord: "Waarom zou je?"

Wesley Sonck
Wesley Sonck Foto: © Orange Pictures

Het aangekondigde vertrek van Dévy Rigaux bij Club Brugge blijft in België voor discussie zorgen. De Director of Football lijkt na dit seizoen de overstap naar Feyenoord te maken, en die keuze verdeelt de meningen. Ook voormalig Ajax-spits en Belgisch international Wesley Sonck gaf zijn visie op de situatie.

In een analyse bij Sporza bespreken verschillende voetbalanalisten de opvallende transfer van Rigaux naar Nederland. Vooral oud-international Franky Van der Elst zet vraagtekens bij die beslissing. "Waarom zou je dat doen?", klinkt het scherp. "Ik snap dat eerlijk gezegd niet. Als Belg in zo’n functie in Nederland moet je opletten", waarschuwt hij.

Ook Wesley Sonck verwijst naar de sterke sportieve resultaten van Club Brugge in de afgelopen jaren. "Club heeft het de laatste seizoenen, ook in de Champions League, gewoon beter gedaan dan Feyenoord", benadrukt hij.

Analist Filip Joos bekijkt de situatie dan weer vanuit een ander perspectief. Hij begrijpt wél waarom Rigaux openstaat voor een avontuur in Rotterdam. "Ik snap die keuze eigenlijk wel", zegt Joos. "Feyenoord komt uit een moeilijk seizoen, maar eindigde toch nog tweede. Bovendien kan dit voor Rigaux hét moment zijn om extra verantwoordelijkheden op te nemen."

