Oud-Ajacied Bertrand Traoré vindt een nieuwe club in Engeland
Bertrand Traoré heeft een nieuwe club gevonden. De voormalig aanvaller van Ajax heeft een eenjarig contract ondertekend bij Wolverhampton Wanderers, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League.
De 31-jarige Traoré was transfervrij nadat zijn aflopende contract bij Sunderland niet werd verlengd. De aanvaller verruilde Ajax vorig jaar voor ongeveer drie miljoen euro voor The Black Cats, maar kwam mede door knieproblemen niet verder dan twaalf competitiewedstrijden en één doelpunt.
Wolverhampton biedt Traoré nu de kans om opnieuw in Engeland aan de slag te gaan. Trainer César Peixoto verwacht echter niet dat de aanvaller direct volledig inzetbaar is. "Hij zal nog even de tijd nodig hebben om fit te raken, maar hij is een mooie extra optie in ons gevecht om terug te keren naar de Premier League", vertelt de trainer via de clubkanalen.
Wolves is wisselvallig begonnen aan de jacht op promotie. Na vijf wedstrijden in het Championship staat de teller op twee overwinningen. Daarmee bezet de ploeg momenteel de negende plaats.
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Oud-Ajacied Bertrand Traoré vindt een nieuwe club in Engeland
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