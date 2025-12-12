Oud-Ajacied: "Bij AZ door vader met kind uitgescholden voor K-woord"

Pantelic Podcast
John van Loen
John van Loen Foto: © Pro Shots

John van Loen vertrok na een periode van iets meer dan twee jaar bij Ajax in de winterstop van 1993 stilletjes naar Feyenoord. Destijds ging dat makkelijker dan dat tegenwoordig zou gaan, erkent Van Loen. Al heeft ook hij de nodige bedreigingen gekregen. 

"Er was eigenlijk helemaal geen rumoer", blikt de oud-spits daarop terug bij Sportnieuws.nl. Hij erkent dat de huidige generatie het lastiger heeft. "Voor mij was het heel makkelijk, ook doordat er geen social media waren."

Tijdens de eerste Klassieker namens Feyenoord zong het Ajax-publiek zelfs voor hem. "Ik was best wel geliefd. Toen we de UEFA Cup wonnen, had ik een groot feest voor de deur. Er kwam zelfs een fanfare door de straat. Nou, toen ik kampioen werd met Feyenoord zag ik helemaal niemand. Ze hadden liever mijn raam ingegooid, denk ik", lacht hij.

Ook was er haat, zo kreeg hij eens een 'kogelbrief'. "Bij Ajax had ik een postvak naast John van 't Schip, voor wie de liefdesverklaringen niet aan te slepen waren." Van Loen kreeg echter een kogel in de post. "Dat heb ik dan weer", zegt hij nu lachend.

"Het is jammer dat ik hem niet bewaard heb, want er zat ook nog een briefje bij. Ik moest ‘m afgeven aan de politie voor de aangifte. Als het nu zou gebeuren, dan zou dat nieuws écht ontploft zijn, maar ik heb er nooit meer wat van gehoord en er is ook nooit ruchtbaarheid aan gegeven", zegt Van Loen. "Ik heb geen idee van wie het afkomstig was. Het zou wel van iemand zijn die mij niet mag, maar dat waren er héél veel."

Van Loen was een alles-of-niets speler. "Je was vóór of tegen mij. Ik haalde met mijn spel gewoon het bloed onder de nagels vandaan bij mensen. Toen ik bij Ajax en Feyenoord speelde, begrepen de jongens ook helemaal niet waarom er zoveel haat was."

Ook na zijn carrière hield dat nog niet op. "Een paar jaar geleden was ik bij AZ en werd ik uitgescholden met het K-woord door een vader met een kind", vertelt Van Loen. Hij reageerde niet. "Andere mensen keken wel van: wat is dit nu weer? Maar ik zei alleen: dat heb je eenmaal met mensen die geen IQ hebben."

