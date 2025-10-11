Oud-Ajacied blikt terug: "Ik was totaal geen Ajax-jongen"

Toby Alderweireld maakte in 2004 de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax. De Belg had in het begin veel moeite met de cultuur in de Amsterdamse opleiding, zo vertelt hij in de podcast 14 minuten met van Ajax.

"Toen ik bij Ajax kwam, was ik totaal niet klaar voor Ajax. Ik was totaal geen Ajax-jongen", blikt hij terug. "Bij het voetbal was het niveau ook zeven keer hoger dan dat ik gewend was. Ajax en Amsterdam hebben mij gemaakt en daar pluk ik vandaag de dag nog steeds de vruchten van."

"Wanneer ik nu een moeilijke situatie heb, denk ik van: als ik het kon in de jeugdopleiding van Ajax kan ik dit ook", vervolgt Alderweireld. "Niet opgeven, ondanks de heimwee en de hardheid van Amsterdammers. Dat ik daar heb doorgezet en het eerste van Ajax heb bereikt en kampioen ben gewonnen. Door dat gevoel denk ik dat ik alles op de wereld aankan. Ik heb veel geklaagd over Ajax en dat ik terug wilde naar Antwerp, maar achteraf ben ik dankbaar dat ik bij Ajax heb gezeten. Dat is de beste levensles die ik had kunnen hebben."

Ook wordt Alderweireld gevraagd naar zijn hoogtepunten in dienst van Ajax. "Mijn debuut, spelen in de Champions League, drie keer kampioen geworden en ik ben aanvoerder geweest', antwoordt hij. "Amsterdam en Nederland vind ik gewoon een leuk land. Heel open en leuk vanaf seconde één. Ik was gelijk welkom."