Oud-Ajacied blikt terug: "In die tijd zat daar een soort taboe op"

Ruben Ligeon, oud-profvoetballer, is tegenwoordig vertrouwenspersoon voor studenten in Amsterdam-Noord. Sinds anderhalf jaar werkt Ligeon (33) bij Life After School, een organisatie die mbo-studenten ondersteunt wanneer ze in de problemen komen of overwegen te stoppen met school. Hij zet zich in voor jongeren in Amsterdam-Noord, de buurt waar hij zelf opgroeide, zo laat hij weten in gesprek met Het Parool .

Had jij als voetballer zelf een vertrouwenspersoon? Ligeon: "Nee. Dat heb ik wel gemist. Nu is een mental coach normaal geworden. In die tijd zat daar nog een soort taboe op. Voetbal doe je niet alleen met je voeten, het zit vooral in je hoofd. Als je niet speelt blijft dat in je hoofd zitten, het komt er niet uit. Door er met iemand over te praten kun je zorgen dat het eruit komt, dat je het kwijtraakt."

Ligeon weet dat praten in de voetbalwereld niet altijd eenvoudig is voor somiigen. "Met de trainer kun je het daar niet over hebben, die denkt dan alleen: hij is er niet klaar voor, die jongen is te zwak. En een zaakwaarnemer begeleidt zoveel spelers, die heeft daar ook geen tijd voor. Zo’n man is er voor het zakelijke gedeelte."