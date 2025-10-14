Oud-Ajacied bloeit op en is grote man tegen Frankrijk: "Kippenvel"

IJsland verloor deze interlandperiode van Oekraïne. Plaatsing voor het WK leek ver weg, maar plots speelde de ploeg van oud-Ajacied Kristian Hlynsson gelijk tegen Frankrijk. Een buitengewoon knappe prestatie van de speler die dit seizoen op lijkt te bloeien.

Hlynsson scoorde de 2-2, waardoor IJsland een punt overhield aan het duel met de Fransen. Door onoplettendheid van Jules Koudné kon Hlyonsson scoren. "Een waanzinnig gevoel. Ik kreeg kippenvel toen ik de bal in het net zag gaan. Of ik zenuwachtig was in de slotfase? Nee, eigenlijk wilde ik er nog één maken", lacht Hlynsson, geciteerd door Voetbal International.

Hij vond zijn team goed spelen. "We zijn comfortabel aan de bal geworden en kunnen de rust bewaren. We hoeven niet meer de lange bal te spelen, dan volgen de goede dingen vanzelf", zei Hlynsson. Hierna volgen nog de WK-kwalificatieduels met Azerbeidzjan en Oekraïne, beiden uit, voor plaatsing voor het WK. "Dat worden twee finales."