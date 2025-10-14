Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Oud-Ajacied bloeit op en is grote man tegen Frankrijk: "Kippenvel"

Arthur
bron: Voetbal International
Kristian Hlynsson warmt op voor een duel met I Jsland
Kristian Hlynsson warmt op voor een duel met I Jsland Foto: © Pro Shots

IJsland verloor deze interlandperiode van Oekraïne. Plaatsing voor het WK leek ver weg, maar plots speelde de ploeg van oud-Ajacied Kristian Hlynsson gelijk tegen Frankrijk. Een buitengewoon knappe prestatie van de speler die dit seizoen op lijkt te bloeien.

Hlynsson scoorde de 2-2, waardoor IJsland een punt overhield aan het duel met de Fransen. Door onoplettendheid van Jules Koudné kon Hlyonsson scoren. "Een waanzinnig gevoel. Ik kreeg kippenvel toen ik de bal in het net zag gaan. Of ik zenuwachtig was in de slotfase? Nee, eigenlijk wilde ik er nog één maken", lacht Hlynsson, geciteerd door Voetbal International.

Hij vond zijn team goed spelen. "We zijn comfortabel aan de bal geworden en kunnen de rust bewaren. We hoeven niet meer de lange bal te spelen, dan volgen de goede dingen vanzelf", zei Hlynsson. Hierna volgen nog de WK-kwalificatieduels met Azerbeidzjan en Oekraïne, beiden uit, voor plaatsing voor het WK. "Dat worden twee finales."

Gerelateerd:
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kristian Hlynsson
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd