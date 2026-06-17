Oud-Ajacied Cillessen vertrekt bij NEC na geweigerde contracteis
Voormalig Ajax-doelman Jasper Cillessen (37) vertrekt definitief bij NEC. De ervaren sluitpost beschikt over een aflopend contract in Nijmegen en heeft na moeizame onderhandelingen besloten deze niet te verlengen. Hoewel beide partijen om de tafel hebben gezeten over een langer verblijf, is de samenwerking geklapt op de harde voorwaarden van de club. NEC weigerde namelijk mee te gaan in een speciale toekomstbepaling die Cillessen had geëist.
Op zijn persoonlijke Instagram-pagina heeft de 65-voudig international tekst en uitleg gegeven over de breuk, die formeel per 30 juni een feit is. "Vandaag heb ik helaas besloten om mijn contract bij NEC niet met één jaar te verlengen", opent de oud-Ajacied zijn verklaring.
Cillessen had naar eigen zeggen simpelweg ingezet op een heel ander traject in de herfst van zijn carrière. "Mijn wens was om voor minimaal twee jaar te tekenen en daarna binnen de club mijn eerste stappen als keeperstrainer te zetten. Helaas zijn we daar samen niet uitgekomen", aldus de doelman, die in het verleden onder meer grote successen vierde in Amsterdam en bij FC Barcelona.
Vanuit de clubleiding van de Nijmegenaren wordt er nuchter gereageerd op het besluit van de clubicoon. Directeur spelerszaken Carlos Aalbers bevestigt dat de club vasthield aan een kortere verbintenis en niet wilde afwijken van de vooraf uitgestippelde koers.
"We zoeken voor iedere speler naar een vervolg dat past bij de situatie", beargumenteert Aalbers in het officiële persbericht. "Zowel Jasper als Bram (Nuytinck, red.) hebben we een contract voor één seizoen aangeboden. We respecteren de keuze van Jasper om hier niet op in te gaan en wensen hem veel succes in het vervolg van zijn carrière. De deur bij NEC staat altijd open voor een eventuele andere samenwerking in de toekomst."
Waar de toekomst van de 37-jarige sluitpost ligt, is op dit moment nog volledig de vraag. Er worden momenteel nog geen concrete clubs in verband gebracht met de transfervrije doelman.
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Oud-Ajacied Cillessen vertrekt bij NEC na geweigerde contracteis
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