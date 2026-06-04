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Ajax historie & oud-spelers

Oud-Ajacied clashte met Oranje-ploeggenoot: "Koppen tegen elkaar"

Stefan
Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart
Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart Foto: © Ziggo Sport

Het Nederlands elftal bereikte in 2010 de finale van het WK in Zuid-Afrika. De verwachtingen waren dan ook hooggespannen toen nagenoeg dezelfde selectie in 2012 deel zou nemen aan het EK in Polen en Oekraïne, maar dat toernooi liep uit op een fiasco. Mark van Bommel botste met ploeggenoot en voormalig Ajacied Klaas-Jan Huntelaar en toen wist Wesley Sneijder genoeg.

"De duidelijkheid die er in 2010 was over de eerste elf, die was er in 2012 niet. In 2012 was er veel meer discussie. Klaas-Jan Huntelaar vond dat hij moest spelen, Rafael had dat gevoel ook", vertelt Sneijder in de podcast Raf&Wes van Ziggo Sport. "We hadden een heel goed seizoen erop zitten bij onze club", reageert Van der Vaart. "Als je dan verliest, verwacht je meer, terwijl Van Marwijk vast bleef houden aan zijn groep."

In 2010 won Oranje het eerste groepsduel van Denemarken. In 2012 was het Scandinavische land opnieuw de tegenstander tijdens het openingsduel van een eindtoernooi, maar toen werd er met 1-0 verloren. "Daarna werden er meteen bommetjes gegooid."

Volgens Sneijder werd er destijds ook gelekt naar de media. "Die vonden het fantastisch", weet de recordinternational nog. "Vervolgens kwam Mark van Bommel naar mij toe, met de opmerking dat de jongens uit eten wilden. Ik moest het aan Van Marwijk vragen, omdat hij het van mij wel aan zou nemen. Ik vond het geen goed idee, maar ik ben het wel gaan vragen. Bert vond het prima, maar legde de verantwoordelijkheid bij mij."

Het etentje liep uit de hand toen er 'flessen wodka' op tafel kwamen. "Ik moest mensen uit elkaar halen, want het liep echt uit de klauwen", vervolgt Sneijder. "Je bedoelt Van Bommel en Huntelaar, die met hun koppen tegen elkaar stonden", markt presentatrice Noa Vahle op. "Ja, ineens gebeurde dat."

"Een wijntje bij het eten was heel normaal, maar ineens sloeg het helemaal om. Het kwaad was al geschied. We hadden altijd een beveiliger en het is goed dat hij erbij was. Toen wist je: dit komt straks bij de trainer en dan is het klaar. De hele sfeer was kapot", aldus Sneijder.

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