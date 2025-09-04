AD Voetbalpodcast
Wijffels hard: "Het Nederlandse voetbal staat enorm voor lul"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax transfers & geruchten

'Oud-Ajacied Devyne Rensch kan AS Roma na halfjaar weer verlaten'

Max
bron: Turkse media
Devyne Rensch bij AS Roma
Devyne Rensch bij AS Roma Foto: © BSR Agency

Het verblijf van Devyne Rensch bij AS Roma kan beperkt blijven tot een half seizoen. De voormalig Ajacied zou in de belangstelling staan van Besiktas. 

In de meeste Europese competities is de markt al gesloten, maar Turkse clubs kunnen nog wel handelen. Volgens de Turkse sportjournalist Serkan Morova is Besiktas in de markt voor Rensch. De verdediger ruilde Ajax afgelopen winter in voor AS Roma, maar is geen onbetwiste basisspeler in de Italiaanse hoofdstad.

Besiktas wil de rechtsback graag op huurbasis overnemen, met de optie tot koop. Rensch tekende een contract tot medio 2029 en kostte AS Roma zo'n vijf miljoen euro. 

Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

'Ajax ziet toekomst in talent en zet in op contractverlenging'

0
Alex Kroes aan de telefoon

Alex Kroes: "Ik werd wakker met een bod van die club in mijn inbox"

0
Ajax transfers & geruchten Devyne Rensch
Video’s
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
