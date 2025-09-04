'Oud-Ajacied Devyne Rensch kan AS Roma na halfjaar weer verlaten'

Het verblijf van Devyne Rensch bij AS Roma kan beperkt blijven tot een half seizoen. De voormalig Ajacied zou in de belangstelling staan van Besiktas.

In de meeste Europese competities is de markt al gesloten, maar Turkse clubs kunnen nog wel handelen. Volgens de Turkse sportjournalist Serkan Morova is Besiktas in de markt voor Rensch. De verdediger ruilde Ajax afgelopen winter in voor AS Roma, maar is geen onbetwiste basisspeler in de Italiaanse hoofdstad.

Besiktas wil de rechtsback graag op huurbasis overnemen, met de optie tot koop. Rensch tekende een contract tot medio 2029 en kostte AS Roma zo'n vijf miljoen euro.