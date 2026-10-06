Oud-Ajacied dichtbij terugkeer Eredivisie: "De club beslist"
Mitchel Bakker is dichtbij een terugkeer in de Eredivisie. De voormalig Ajacied heeft een goede indruk gemaakt op Dick Schreuder tijdens het trainingskamp van NEC in Spanje. De club gaat deze week een beslissing nemen over een eventueel contract.
De transfervrije vleugelverdediger was afgelopen interlandperiode mee naar Spanje. "Mitchel is voor zijn leeftijd natuurlijk al superervaren met de clubs waarvoor hij heeft gespeeld. Hij heeft de afgelopen week een goede indruk gemaakt op ons. Niet alleen als speler, maar ook als mens. In de manier waarop hij zich bewoog in de groep", klinkt Schreuder op de persconferentie.
"Hij heeft voor zichzelf de keuze gemaakt om weer in Nederland te spelen en is daarom beschikbaar", vervolgt Schreuder. De club is van plan om deze week de knoop door te hakken over de toekomst van Bakker.
"Mitchel is van origine verdediger, dus daar zullen we hem ook gebruiken. Of hij dan links, rechts of in het midden speelt, dat maakt voor hem niet zo veel verschil. We zullen het deze week met de club verder gaan bespreken", besluit de oefenmeester.
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