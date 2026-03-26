Oud-Ajacied dichtbij unieke prestatie: "Kan een legende worden"
Ajax-jeugdproduct Liam van Gelderen heeft een goede kans om naar het WK te gaan. Om 23.00 uur speelt Suriname tegen Bolivia in Mexico, in de strijd om een WK-ticket. Hij beseft dat het misschien wel de belangrijkste week van zijn leven is.
"Op een wedstrijddag ben je als speler gewoon met FC Den Bosch-thuis bezig. Maar natuurlijk zit het in je achterhoofd", geeft hij toe tegenover het Brabants Dagblad. "Ik denk dat ik er de laatste tijd elke dag wel een keer naar gevraagd ben, ook hier op de club. Maar ik ga het pas echt voelen wanneer ik in Mexico ben geland."
Dat hij erbij kan zijn maakt hem al dankbaar. "Ik waardeer het heel erg van de bondscoach dat ik deze ervaring mee mag beleven. Het is natuurlijk de eerste keer dat ik met meneer Ten Cate aan het werk ga. Ik weet dat hij veel wedstrijden gezien heeft en ik ben hem nu al heel erg dankbaar dat hij me meeneemt."
"Ik heb nog nooit een wedstrijd meegemaakt waar zó veel druk op stond. Je kunt gewoon een legende worden in je eigen land", weet hij. "Dat zou zó mooi zijn. Het kan een geweldige week worden en een nog mooiere zomer. We hebben met alle verdedigers een groepsapp waar al een maand beelden van de aanvallers van Bolivia in worden gestuurd, we hebben ook online meetings. We zijn er echt veel mee bezig."
