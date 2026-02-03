Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax historie & oud-spelers

Oud-Ajacied Donny van de Beek en Bergkamp delen groots nieuws

Amber
bron: Instagram
Dennis Bergkamp en Donny van de Beek
Dennis Bergkamp en Donny van de Beek Foto: © Pro Shots

Negentienvoudig Oranje-international Donny van de Beek gaat trouwen met Estelle Bergkamp, de dochter van oud-voetballer Dennis Bergkamp. Het stel is sinds 2019 samen en heeft inmiddels twee kinderen.

"The easiest yes ever", schrijft Estelle Bergkamp op Instagram bij een reeks foto’s van het aanzoek. Een datum voor het huwelijk is nog niet bekend.

De 30-jarige Estelle en de 28-jarige Van de Beek wonen in Spanje, waar hij uitkomt voor Girona. Eerder speelde hij voor Ajax, Manchester United, Everton en Eintracht Frankfurt. Momenteel is Van de Beek herstellende van een achillespeesblessure die hem al maanden aan de kant houdt.

Hun eerste kind, dochter Lomée, werd geboren in april 2022 tijdens Van de Beek’s periode bij Everton. Zoontje Navy volgde in februari 2024.

Hoewel Van de Beek veelbelovend was, werden zijn carrièredoelen deels belemmerd door blessures. In maart 2021 speelde hij zijn voorlopig laatste interland voor het Nederlands elftal.

Met Dennis Bergkamp als schoonvader kan Van de Beek rekenen op een legendarische familieband. De inmiddels 56-jarige Bergkamp speelde voor Ajax en Arsenal en scoorde 37 keer in 79 interlands voor Oranje. Hij wordt nog steeds beschouwd als een van de beste Nederlandse aanvallers aller tijden.

Ajax historie & oud-spelers Donny van de Beek
