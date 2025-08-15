Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Ajax historie & oud-spelers

'Oud-Ajacied Edson Álvarez mag vertrekken bij West Ham United'

Stefan
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United Foto: © Pro Shots

Edson Álvarez lijkt wel te zijn uitgespeeld bij West Ham United. De Mexicaanse oud-middenvelder van Ajax zou mogen vertrekken bij de club uit Londen en verwacht wordt dat hij deze zomer de deur nog achter zich dichttrekt.

"Verwacht wordt dat Edson Álvarez nog voor het einde van de transferwindow vertrekt bij West Ham United", schrijft de Italiaanse transferjournalist Fabrizio Romano op X, het voormalige Twitter. "Meerdere clubs zien de middenvelder wel zitten en de gesprekken zullen volgen", aldus Romano.

In de zomer van 2023 betaalde West Ham United nog zo'n 38 miljoen euro aan Ajax voor de diensten van de Mexicaan, maar zijn periode in Londen is bepaald geen daverend succes te noemen. Álvarez kwam in totaal tot 73 wedstrijden in het shirt van 'The Hammers' en moest het vorig seizoen steeds vaker doen met een rol als invaller. Voor Ajax kwam de Mexicaan liefst 147 keer in actie.

