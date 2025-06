Oud-Ajacied erkent: "Mijn vader kon echt meedogenloos zijn"

Wesley Sneijder is te gast in de eerste aflevering van de podcast Mindset van een Kampioen , gepresenteerd door Anouk Hoogendijk en Saïd El Badaoui. Hij praat hierin over zijn ervaring als jonge voetballer.

"Mijn vader was altijd vrij kritisch. Ik merk dat aan mezelf ook. Als ik bij mijn kind ga kijken ben ik ook kritisch. Mijn vader kon echt meedogenloos zijn. Dan dacht ik dat ik een geweldige wedstrijd had gespeeld en dan zei hij: die bal die je verloor op het middenveld, dat moet er uit."

"Enerzijds hield mij dat wel in die focus", vervolgt Sneijder. Saïd El Badaoui is het met hem eens. "Het houd je wel scherp. Veel mensen denken dat ze er al zijn. Het is wel heel belangrijk om kritisch te blijven."

"Toch merkte ik, en vooral nu, dat ik een complimentje soms ook wel fijn had gevonden", erkent Sneijder. "Dat wil ik wel nu ook bij mijn kinderen doen. Ik heb dat zelf niet gehad, ik miste dat wel. Pas later kreeg ik pas waardering. Ik merk dat ik het in mijn jeugd wel fijn had gevonden."