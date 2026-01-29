'Oud-Ajacied gaat aan de slag bij AZ na ontslag van Martens'

AZ heeft een nieuwe trainer gevonden voor Jong AZ. Volgens Voetbal International maken de Alkmaarders het seizoen af met Frank Peereboom, die is aangesteld als opvolger van Leeroy Echteld. Die laatste schoof onlangs door naar de staf van het eerste elftal na het vertrek van Maarten Martens.

Peereboom zat sinds begin november zonder club, nadat zijn periode bij Ajax ten einde kwam. In Amsterdam maakte hij deel uit van de technische staf rond hoofdtrainer John Heitinga, maar na diens vertrek moest ook Peereboom vertrekken. De oefenmeester was afgelopen zomer nog bij de eerste selectie gehaald, nadat Dave Vos ervoor koos Francesco Farioli te volgen richting FC Porto.

Na het komende weekend gaat Peereboom officieel aan de slag in Alkmaar. Tijdens het uitduel met ADO Den Haag op vrijdagavond zitten Sylvano Comvalius en Ramon Leeuwin nog als interim-trainers op de bank. Maandag leidt Peereboom zijn eerste training bij Jong AZ, met het duel tegen FC Dordrecht een week later als eerste wedstrijd onder zijn leiding.

De komst van een nieuwe trainer komt niet ongelegen. Jong AZ staat momenteel op een teleurstellende achttiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie en wist slechts één van de laatste vijf competitiewedstrijden te winnen.