Oud-Ajacied gaat stoppen: "Ik heb geen zin om herrie te schoppen"

Lasse Schöne is bezig aan zijn laatste maanden als profvoetballer, maar dat vindt de Deen niet erg. De 38-jarige oud-middenvelder van Ajax en SC Heerenveen heeft zin om andere dingen buiten het voetbal te gaan doen. Schöne speelt momenteel nog bij NEC, maar daar komt hij nauwelijks in actie.

Schöne zit dit seizoen onder trainer Rogier Meijer vaak op de bank. "Ik voel me goed en wil spelen. Al maak ik me niet te druk en heb ik er ook geen slapeloze nachten van", zegt de Deen tegen Omroep Gelderland. "Natuurlijk verbijt ik me en begrijp ik het ook niet altijd. Op dit moment is een basisplaats ver weg. Ik ben niet de nummer 1 op het formulier."

De middenvelder vindt dat hij nog van meerwaarde kan zijn voor NEC. Ondanks dat koestert hij geen wrok richting Meijer. "Ik heb geen zin om herrie te schoppen. Bijna nooit gedaan ook. Ik loop niet rond met een chagrijnige kop. Het is goed zo, mijn loopbaan heeft lang genoeg geduurd. Dit is dan het jaar waarin je alles voor de laatste keer meemaakt. Maar ik heb er geen moeite mee."

Wat gaat Schöne na zijn voetballoopbaan doen? "Ik ga straks deze wereld even uit. Het is gezond afstand te nemen. Mijn zwangere vriendin bevalt net nadat ik gestopt ben. Daar gaan we met zijn drieën rustig van genieten. Ik was altijd veel weg toen mijn andere kinderen klein waren. Nu heb ik meer tijd. Ja, ik blijf zeker hier in Nederland. Dit is mijn thuis geworden, al blijf ik in mijn hart altijd een Deen", aldus Lasse Schöne.