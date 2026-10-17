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'Oud-Ajacied gebruikte snus': "Dat had hij in België geleerd"

Arthur

Simon Tahamata, voormalig speler van Ajax en van het Nederlands elftal, gebruikte tijdens zijn carrière als profvoetballer snus. Dat vertelt René van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Volgens de analist maakte Tahamata al tijdens zijn voetbalcarrière kennis met het nicotineproduct.

Snus kwam onlangs opnieuw ter sprake in de voetbalwereld na een onthulling van Michiel Kramer. De oud-voetballer vertelde in zijn nieuwe boek dat veel profvoetballers het middel gebruiken. Snus wordt onder de bovenlip geplaatst, waarna nicotine via het mondslijmvlies in het lichaam terechtkomt. Het gebruik brengt gezondheidsrisico's met zich mee. De verkoop van traditionele snus is bovendien verboden in Nederland. Volgens Kramer was het gebruik in de kleedkamer desondanks heel normaal. "Ze deden het allemaal", vertelde hij.

De uitspraken van Kramer vormden ook aanleiding om het onderwerp te bespreken in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Wim Kieft kreeg de vraag of hij tijdens zijn eigen voetbalcarrière ooit snus had gebruikt. Dat bleek niet het geval. Van der Gijp wist vervolgens wel een oud-teamgenoot te noemen die het middel volgens hem gebruikte. "Weet je wie dat vroeger al veel gebruikte? Simon Tahamata", vertelt Van der Gijp. De analist speelde bij het Nederlands elftal samen met Tahamata. "Dat had hij bij Standard Luik geleerd", voegt hij eraan toe.

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