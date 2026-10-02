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Oud-Ajacied gefileerd: "Dan vindt hij zichzelf weer te goed"

Sara
bron: NOS
Quinten Timber
Quinten Timber Foto: © MTB-Photo

Quinten Timber kreeg het vertrouwen van bondscoach Xavi Hernández, maar wist zich nog niet te bewijzen. NOS-analytici Wim Kieft en Rafael van der Vaart zijn kritisch op de oud-speler van FC Utrecht.

Timber kreeg tegen Griekenland de voorkeur, maar werd na een dramatische eerste helft van Oranje in de rust vervangen door Reijnders. "Je ziet zijn kwaliteiten, maar hij lijkt altijd zo druk in zijn hoofd. Het wordt snel chaotisch en dat heeft niks met kwaliteit te maken, maar het ontbreekt hem aan rust en eenvoud in zijn spel. Hij wil vaak te veel. Dat is geen schande, maar ik twijfel of je dat makkelijk kunt afleren", klinkt Kieft in de studio van de NOS.

In Nederland speelde hij voor FC Utrecht en Feyenoord, waar hij vaak een wisselende rol kreeg op het middenveld. Van der Vaart denkt dat dat hem geen goed heeft gedaan. "Hij moet zich op één ding focussen. Hij wil graag een 10/8 zijn. Maar daar is hij niet goed genoeg voor. En voor een controlerende middenvelder vindt hij zichzelf weer te goed."

"Hij moet een keuze maken. Ik denk dat hij de bal moet afpakken en inleveren bij de jongens die echt de pass kunnen geven. Hij moet zich dan focussen op een andere positie in een verdedigende rol. Ik denk dat hij dan een geweldige speler kan worden", besluit de analist. 

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