Oud-Ajacied gefileerd: "Dan vindt hij zichzelf weer te goed"
Quinten Timber kreeg het vertrouwen van bondscoach Xavi Hernández, maar wist zich nog niet te bewijzen. NOS-analytici Wim Kieft en Rafael van der Vaart zijn kritisch op de oud-speler van FC Utrecht.
Timber kreeg tegen Griekenland de voorkeur, maar werd na een dramatische eerste helft van Oranje in de rust vervangen door Reijnders. "Je ziet zijn kwaliteiten, maar hij lijkt altijd zo druk in zijn hoofd. Het wordt snel chaotisch en dat heeft niks met kwaliteit te maken, maar het ontbreekt hem aan rust en eenvoud in zijn spel. Hij wil vaak te veel. Dat is geen schande, maar ik twijfel of je dat makkelijk kunt afleren", klinkt Kieft in de studio van de NOS.
In Nederland speelde hij voor FC Utrecht en Feyenoord, waar hij vaak een wisselende rol kreeg op het middenveld. Van der Vaart denkt dat dat hem geen goed heeft gedaan. "Hij moet zich op één ding focussen. Hij wil graag een 10/8 zijn. Maar daar is hij niet goed genoeg voor. En voor een controlerende middenvelder vindt hij zichzelf weer te goed."
"Hij moet een keuze maken. Ik denk dat hij de bal moet afpakken en inleveren bij de jongens die echt de pass kunnen geven. Hij moet zich dan focussen op een andere positie in een verdedigende rol. Ik denk dat hij dan een geweldige speler kan worden", besluit de analist.
Steur geniet na vertrek van Ajacied: "Ontzettend mooie speler"
Kraay pleit voor basisplaats oud-Ajacied: "Lieten hem vrij staan"
Oud-Ajacied gefileerd: "Dan vindt hij zichzelf weer te goed"
Lang zag boze Xavi bij Oranje: "Moet de schijt zien te brengen"
Oud-Ajacied Winter wil weer aan de slag: "Ik mis het spelletje"
Nederland speelt na slechte eerst helft gelijk tegen Griekenland
Ajax-directeur Geelen verkozen in Europees bestuur: "Belangrijk"
'Caio Henrique ziet transferwaarde dalen na zijn start bij Ajax'
Opstelling Oranje bekend: Xavi geeft oud-Ajacied basisplaats
Gerald Sibon scoorde bijzondere treffer: "Dat waren grote namen"
Bogarde van waarde bij Jong Oranje: "Staat hele training naast me"
Maduro vergelijkt Griekse club met Ajax: "Die haat zit heel diep"
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Wim Kieft deelt compliment uit: "Hij moest bij Ajax blijven"
Louis van Gaal krijgt juridisch advies: "Hij verdient eerherstel"
Huntelaar open over gezondheid: "De maanden daarna waren heftig"
'Vermoedelijke opstelling Oranje: Xavi voert 2 wijzigingen door'
Theo Janssen succesvol bij amateurs: "Hoeft bijna niks te doen"
Oud-Ajacied wijst naar Van 't Schip: "Nederland moet oppassen"
Van Bommel vergeleken met oud-Ajacied: "Kwam daar niks voorbij"
'Uitleenbeurt Ajacied mislukt vooralsnog, speler op de bank in KKD'
Martijn Merks eerlijk: "Een tijdje was ik gecharmeerd van Ajax"
Yves Bissouma openhartig: "Ze probeerden ze ons te beschermen"
Anastasiou deelt waarschuwing uit: "Maak de borst maar nat!"
'Ajax grijpt naast Ierse sensatie (18), Nottingham handelt snel'
Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"
Ibrahimovic duikt op in Hollands café: "Ze herkenden hem eerst niet"
De Jong moet oppassen: "Anders word je voor een trainer onbetrouwbaar"
'Brandt-transferwaarde zakt met miljoenen ondanks sterke start'
Geelen krijgt lof na weigeren bonus: "Daar is hij er een van"