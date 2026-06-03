Oud-Ajacied gelooft in Michel: "Is een gerespecteerde trainer"
Hedwiges Maduro heeft vertrouwen in de komst van Míchel naar Ajax. De voormalig international wijst erop dat de Spaanse trainer in het recente verleden indrukwekkende resultaten behaalde met Girona en vindt dat de degradatie van afgelopen seizoen niet het volledige beeld schetst.
"In Spanje is Míchel een gerespecteerde trainer", stelt hij in gesprek met Het Parool. "We weten hoe goed hij een paar jaar geleden heeft gepresteerd met Girona, toen ze de Champions League haalden. Dat jaar wonnen ze met heel mooi voetbal en grote uitslagen, ook van Barcelona met 4-2. Daarna vertrok een aantal belangrijke spelers en liep het moeilijker."
Maduro ziet in de speelwijze van Míchel bovendien aanknopingspunten voor Ajax, al verwacht hij niet dat de trainer exact hetzelfde voetbal zal spelen als bij Girona. "Met Girona probeerde hij aanvallend te spelen, vanuit balbezit tot kansen te komen", aldus de oud-voetballer. "Verdedigend kwamen ze vaak in een laag blok, natuurlijk omdat hij met Girona speelt. Maar vergelijken met Girona heeft eigenlijk niet heel veel zin, want hij kan met Ajax heel anders gaan spelen. Ik ben benieuwd of Míchel het anders gaat aanpakken."
Volgens Maduro zit er in de teams van de Spanjaard een duidelijke structuur, terwijl hij ook begrip heeft voor de tegenvallende resultaten van het afgelopen seizoen. "Van wat ik heb gezien, lijkt er een duidelijke structuur in het spel te zitten", vervolgt Maduro zijn verhaal. "Hij is dit jaar gedegradeerd, maar heeft jarenlang gepresteerd, iets wat ook niet meer vanzelfsprekend is bij clubs tegenwoordig."
Ook het feit dat Míchel nog niet eerder buiten Spanje werkzaam was, hoeft volgens Maduro geen probleem te vormen. "Dat hangt ervan af. Het is wel handiger als je goed Engels kunt praten, maar aan de andere kant: toen ik naar Spanje ging, sprak Unai Emery ook geen Engels, alleen Spaans", legt hij uit. "Uiteindelijk leer je in voetbaltaal met elkaar spreken. Jordi Cruijff kan daarin misschien ook bijspringen."
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