Oud-Ajacied gelooft in Michel: "Is een gerespecteerde trainer"

Hedwiges Maduro heeft vertrouwen in de komst van Míchel naar Ajax. De voormalig international wijst erop dat de Spaanse trainer in het recente verleden indrukwekkende resultaten behaalde met Girona en vindt dat de degradatie van afgelopen seizoen niet het volledige beeld schetst.

"In Spanje is Míchel een gerespecteerde trainer", stelt hij in gesprek met Het Parool. "We weten hoe goed hij een paar jaar geleden heeft gepresteerd met Girona, toen ze de Champions League haalden. Dat jaar wonnen ze met heel mooi voetbal en grote uitslagen, ook van Barcelona met 4-2. Daarna vertrok een aantal belangrijke spelers en liep het moeilijker."

Maduro ziet in de speelwijze van Míchel bovendien aanknopingspunten voor Ajax, al verwacht hij niet dat de trainer exact hetzelfde voetbal zal spelen als bij Girona. "Met Girona probeerde hij aanvallend te spelen, vanuit balbezit tot kansen te komen", aldus de oud-voetballer. "Verdedigend kwamen ze vaak in een laag blok, natuurlijk omdat hij met Girona speelt. Maar vergelijken met Girona heeft eigenlijk niet heel veel zin, want hij kan met Ajax heel anders gaan spelen. Ik ben benieuwd of Míchel het anders gaat aanpakken."