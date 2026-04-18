Oud-Ajacied geprezen na komst: "Hij is het kantelpunt geweest"

Lasse Schöne, Hakim Ziyech en Frenkie de Jong
Lasse Schöne, Hakim Ziyech en Frenkie de Jong Foto: © Pro Shots

Lasse Schöne is de favoriete NEC'er van Marcel Boekhoorn. De oud-Ajacied is volgens Boekhoorn heel belangrijk geweest voor de Nijmegenaren. 

"Mijn favoriete NEC’er door de jaren heen is Lasse Schöne. Hij is het kantelpunt geweest, want doordat we Schöne terughaalden, wilden ook Bram Nuytinck en Jasper Cillessen en al die andere jongens komen. Zo is het gaan rollen", klinkt Boekhoorn in De Telegraaf.

"Doordat al die grote namen kwamen, konden we ook talenten krijgen en zo hebben we het steeds verder kunnen uitbouwen. Lasse heeft het ook in zijn tweede periode bij NEC geweldig gedaan en ik heb nog altijd een goede band met hem. Regelmatig komt hij nog een wedstrijd kijken bij mij in de skybox", besluit Boekhoorn. 

