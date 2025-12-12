Pantelic Podcast
Oud-voorzitter van Ajax Business Association: "Grootste probleem"
'Oud-Ajacied in gesprek gespot met Liverpool-ster Mohamed Salah'

Rik Engelbertink
bron: The Sun
Mohamed Salah als reserve van Liverpool FC
Mohamed Salah als reserve van Liverpool FC Foto: © Pro Shots

Mohamed Salah is op de foto gezet tijdens een gesprek met Jordan Henderson. Wat een ontmoeting in de privésferen had moeten zijn, werd vastgelegd door The Sun.

Salah werd door Slot niet meegenomen in de selectie voor de midweekse Champions League-wedstrijd tegen Internazionale. SunSport liet eerder al doorschemeren dat Al-Hilal interesse had in de speler, die onder Arne Slot niet meer lijkt te renderen. 

Daarop besloot Salah een ontmoeting met Henderson te plannen. Op foto's is te zien hoe Salah Henderson aanhoort. Henderson speelde zelf in het Midden-Oosten en heeft derhalve inside-informatie voor de buitenspeler.

Het laatste Ajax Nieuws Jordan Henderson
