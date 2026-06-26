'Oud-Ajacied Gibson Yah staat voor een transfer naar Engeland'
Gibson Yah staat op het punt FC Volendam na één seizoen alweer te verlaten. De 22-jarige middenvelder maakt de overstap naar Bristol City, waar hij donderdag de medische keuring zal ondergaan. Dat meldt Voetbal International.
Yah streek afgelopen zomer neer op De Dijk na zijn vertrek bij FC Utrecht. Ondanks de degradatie van FC Volendam kende de middenvelder een sterk seizoen in de Eredivisie, waarin hij zich nadrukkelijk in de kijker speelde.
De belangstelling voor Yah was groot, maar Bristol City trok uiteindelijk aan het langste eind. De Championship-club bereikte zowel met FC Volendam als met de speler een akkoord, waarna de middenvelder naar Engeland afreisde om de laatste formaliteiten af te ronden.
Na de medische keuring zal Yah een meerjarig contract ondertekenen bij Bristol City. De transfer levert FC Volendam een transfersom op en betekent na slechts één seizoen het einde van zijn periode bij de Noord-Hollandse club.
'Oud-Ajacied Gibson Yah staat voor een transfer naar Engeland'
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