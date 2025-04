Oud-Ajacied haalt enorm bedrag op: "Moet vanzelfsprekend zijn"

Tijdens het gala werden er bijzondere veilingitems aangeboden, waar de gasten op konden bieden. Van een gesigneerd shirt van Lionel Messi van Inter Miami, tot een wereldkampioenentrui van wielrenner Remco Evenepoel, en zelfs de mogelijkheid om een sterrenchef thuis te ontvangen. Het resultaat was een enorm bedrag van 405.855 euro.

"Sport en spel zouden vanzelfsprekend moeten zijn voor alle kinderen, maar dat is niet het geval. We richten ons op kinderen met een beperking, kinderen in ziekenhuizen en kinderen die in kansarmoede opgroeien. Ik ben een paar uur per week met de Foundation bezig. Na dit seizoen, als ik gestopt ben als profvoetballer, ga ik er mij nog meer op toeleggen. Ik vind dit héél fijn om te doen", vertelt de voormalige Ajacied trots tegenover VTM Nieuws.

Vertonghen heeft recent zijn afscheid van het professionele voetbal aangekondigd. Op dit moment werkt de 37-jarige verdediger hard aan zijn herstel om op tijd fit te zijn voor de play-offs met zijn club Anderlecht in de Jupiler Pro League. De Belg heeft een indrukwekkende carrière gehad bij clubs als Ajax, Tottenham Hotspur en Benfica, en groeide uit tot recordinternational van de Rode Duivels.