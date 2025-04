Oud-Ajacied haalt uit naar ESPN-analisten: "Wat praat je?"

Steven Bergwijn is niet te spreken over de kritiek die de analisten bij Voetbalpraat van ESPN om hem hebben.

Steven Bergwijn is te gast bij CONVO en laat zich daar uit over de kritiek die hij over zich heen krijgt. "Wat ik wel jammer vindt, zijn bepaalde oud-voetballers die gaan praten op TV", klinkt hij. "Soms zie ik mannen op tv praten en dan denk ik: wat praat je? Waar heb je gespeeld? Ik wil geen clubs of namen noemen. Als je het weet, weet je het."

"Je ziet bepaalde mannen bij ESPN zitten, niet eens Ziggo, maar Voetbalpraat, dan zie ik daar bepaalde gasten zitten en denk ik: waar heb jij precies gespeeld? Nu weet jij het ineens beter? Waarom deed je het toen niet? Begrijp je?", bijt Bergwijn van zich af.

"Vroeger waren er een paar mannen op mijn huid", gaat de oud-Ajacied verder. "Op een gegeven moment werd het persoonlijk. Dan denk ik: je bent oud-voetballer geweest. Wat heb jij gedaan? Soms is het gewoon beter om je mond te houden. Ze moeten ook geld verdienen."