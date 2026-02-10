Oud-Ajacied had heftig ongeluk: "Face ID herkende me niet meer"

Tijdens een trip met Oranje onder 19 ging het mis. Van den Heuvel raakte met drie teamgenoten en een staflid betrokken bij een auto-ongeval en kwam er als slechtste van af. De doelman brak zijn neus, zag zijn kaak loshangen en brak zijn nek op twee plekken. Een verlamming behoorde tot een serieus scenario. "Ik ben daar even knock-out gegaan", blikt hij terug tegenover Voetbal International. "Vervolgens ben ik zelf uit die auto gekropen."

Hij had meteen veel pijn aan zijn nek. "En ik wist vrij zeker dat mijn kaak gebroken was, want die voelde ik letterlijk los zitten. Mijn neus voelde ik eigenlijk totaal niet meer. Die was ook gebroken, maar dat was op dat moment nog het minst erge van alles", aldus Van den Heuvel, die pas in het ziekenhuis doorkreeg hoe erg de situatie was.

"Mijn gezicht was twee keer zo dik als nu", vertelt hij. "Ik heb nog foto's van dat moment en dan herken je me gewoon niet. Op dat moment besefte ik voor het eerst: Dit is allemaal echt gebeurd. Zelfs mijn Face ID herkende me niet meer. Ik keek naar mezelf en dacht: What the fuck. Ik ben normaal niet zo van het huilen, maar toen brak ik echt in tranen uit."

"Het was een van de moeilijkste periodes van mijn leven", vervolgt hij. "Ik heb toen heel pittige gesprekken met mijn ouders moeten voeren. Op dat moment dacht ik helemaal niet meer na over het voetbal. Het enige wat ik dacht was: Wat nou als… En wil ik dat dan überhaupt wel voor de rest van mijn leven?"

Van den Heuvel herstelde wonderwel en kon zelfs weer keepen. Als reservedoelman van Club Brugge mocht hij zelfs opdraven in de Champions League tegen Arsenal na een blessure bij Simon Mignolet. "Ik ben daarna wel meer van het leven gaan genieten", analyseert hij. "Ik ben heel erg bewust geworden dat het leven binnen een seconde klaar kan zijn. Daarom zou ik het ook heel zonde vinden als ik er niet alles aan doe om mijn dromen uit te laten komen."