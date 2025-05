Oud-Ajacied Hakim Ziyech vertrekt na vier maanden bij nieuwe club

De voormalig vleugelaanvaller van Ajax kwam in de winterstop over van Galatasaray en tekende een contract tot medio 2027 bij Al-Duhail SC. Nadat hij op een dood spoor raakte in Turkije is ook dit avontuur geen succes geworden. Na vier maanden heeft de 32-jarige Marokkaans international besloten zijn contract te laten ontbinden.

Ziyech kwam het afgelopen halfjaar dertien keer in actie voor de club uit Qatar, waarin hij één keer tot scoren kwam en één assist gaf. "Het management van Al-Duhail Sports Club wil haar oprechte dank en waardering uitspreken aan de Marokkaanse ster Hakim Ziyech voor zijn inzet en toewijding tijdens zijn tijd bij het team en wenst hem veel succes in zijn toekomstige carrière", zo neemt de club afscheid van de Marokkaanse Nederlander.