'Oud-Ajacied Hansen verschijnt opnieuw op radar Engelse club'

Birmingham City wed afgelopen seizoen kampioen in League One en ziet in Hansen een versterking voor volgend seizoen in het Championship. De interesse van de Engelse club zou al bekend zijn bij de entourage van de vleugelaanvaller van NEC. Birmingham City is echter niet de enige geïnteresseerde club. Eerder werd ook het Franse RC Lens genoemd en in de winterstop zou Burnley zich in Nijmegen gemeld hebben.

De 23-jarige Hansen kende een sterk seizoen bij NEC. De rechtsbuiten speelde tien jaar in de jeugdopleiding van Ajax voor hij in de zomer van 2023 de transfer naar Nijmegen maakte.