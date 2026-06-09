Oud-Ajacied hekelt handelswijze van Feyenoord: "Dat kán niet"

Theo Janssen is niet te spreken over de handelswijze van Feyenoord rondom het ontslag van trainer Robin van Persie. De oud-speler van onder meer Vitesse, Ajax en FC Twente richt daarbij zijn pijlen op de nieuwe technisch directeur Dévy Rigaux, die afgelopen week op een persconferentie liet weten de positie van Van Persie nog te evalueren.

"Het is wel heel frappant dat er in de persconferentie wordt gezegd dat ze gaan evalueren, en dat ze drie dagen later tot de conclusie komen dat het niet goed genoeg is", is Janssen kritisch bij De Oranjezomer. "Uiteindelijk was het al lang bekend. Op die persconferentie konden of wilden ze nog niet te veel zeggen, maar ik denk dat Van Persie al lang wist dat hij eruit zou gaan."

"Het is heel vreemd", vervolgt de analist. "Uiteindelijk is het de algemeen directeur die bepaalt wat voor richting je op gaat, en daar is de technisch directeur wel belangrijk bij, maar het lijkt me sterk dat hij nu alles al goed in kaart heeft. Dat kán niet."