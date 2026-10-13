Oud-Ajacied Henderson verrast bij Chelsea: "Cole Palmer zei..."

Jordan Henderson heeft zich bij Chelsea ontpopt tot een opvallende specialist in vrije trappen. De voormalig middenvelder van Ajax was afgelopen weekend met twee doelpunten en een assist belangrijk tijdens de 5-1 overwinning op Bournemouth. Vooral zijn fraaie vrije trap trok de aandacht. Opmerkelijk genoeg krijgt de 36-jarige Engelsman bij standaardsituaties inmiddels de voorkeur boven spelers als Cole Palmer en Morgan Rogers.

Henderson maakte tijdens het duel met Bournemouth indruk door een vrije trap rechtstreeks binnen te schieten. Dat juist de oud-Ajacied achter de bal ging staan, was geen toeval. Chelsea heeft de afgelopen weken veel aandacht besteed aan standaardsituaties en daarbij wist Henderson zich te onderscheiden.

Austin MacPhee, die bij Chelsea verantwoordelijk is voor standaardsituaties, heeft voldoende vertrouwen in de middenvelder om hem de vrije trappen te laten nemen. Henderson vertelt op de officiële clubkanalen dat hij blij is met die verantwoordelijkheid. "Sommige jongens en Austin hebben wel wat vertrouwen in me, dus als ik zelf ook wat zelfvertrouwen heb, moet ik er vol voor gaan", aldus Henderson.