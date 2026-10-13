Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Oud-Ajacied Henderson verrast bij Chelsea: "Cole Palmer zei..."

Gijs Kila
bron: Chelsea FC
Jordan Henderson
Jordan Henderson Foto: © BSR Agency

Jordan Henderson heeft zich bij Chelsea ontpopt tot een opvallende specialist in vrije trappen. De voormalig middenvelder van Ajax was afgelopen weekend met twee doelpunten en een assist belangrijk tijdens de 5-1 overwinning op Bournemouth. Vooral zijn fraaie vrije trap trok de aandacht. Opmerkelijk genoeg krijgt de 36-jarige Engelsman bij standaardsituaties inmiddels de voorkeur boven spelers als Cole Palmer en Morgan Rogers.

Henderson maakte tijdens het duel met Bournemouth indruk door een vrije trap rechtstreeks binnen te schieten. Dat juist de oud-Ajacied achter de bal ging staan, was geen toeval. Chelsea heeft de afgelopen weken veel aandacht besteed aan standaardsituaties en daarbij wist Henderson zich te onderscheiden.

Austin MacPhee, die bij Chelsea verantwoordelijk is voor standaardsituaties, heeft voldoende vertrouwen in de middenvelder om hem de vrije trappen te laten nemen. Henderson vertelt op de officiële clubkanalen dat hij blij is met die verantwoordelijkheid. "Sommige jongens en Austin hebben wel wat vertrouwen in me, dus als ik zelf ook wat zelfvertrouwen heb, moet ik er vol voor gaan", aldus Henderson.

De Engelsman legt uit dat hij tijdens de trainingen indruk heeft gemaakt met zijn traptechniek. Daardoor kreeg hij toestemming om tegen Bournemouth achter de bal te gaan staan, al was niet iedereen binnen de selectie daar direct enthousiast over. "We hebben er de afgelopen weken tijdens de trainingen aan gewerkt. En, om eerlijk te zijn, was ik behoorlijk constant. Austin zei dat ik hem mocht nemen. Morgan was er niet zo blij mee, maar toen we hier aankwamen, zei hij: 'Vooruit dan.' Cole zei: 'In welke hoek vieren we het doelpunt?' Gelukkig ging hij binnen."

Gerelateerd:
Mario Been

Mario Been bekritiseert Ajax-aankoop: "Hij had nul meerwaarde"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside

Johan Derksen haalt uit: "Nu gaat hij Ajax in de kont kruipen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jordan Henderson
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

Van der Gijp kraakt transfers van Ajax: "Dat wordt wel hun val"

0
René van der Gijp

Van der Gijp bekritiseert aankoop van Ajax: "Vijf kilo te zwaar"

0
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel woest op Ajax-speler: "Je had twee goals kunnen maken!"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kijkt naar Ajax: "Heeft 0,0 verstand van voetbal"

0
René Wagelaar

René Wagelaar wijst naar Ajacied: "Dat zie je nu bij hem..."

0
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Mario Been bekritiseert Ajax-aankoop: "Hij had nul meerwaarde"

Oud-Ajacied Henderson verrast bij Chelsea: "Cole Palmer zei..."

Johan Derksen haalt uit: "Nu gaat hij Ajax in de kont kruipen"

Perez voorspelt basisplaats voor Ajax-talent: "Fijne voetballer"

Van der Gijp kraakt transfers van Ajax: "Dat wordt wel hun val"

Gullit duidelijk over keuze Michel: "Dat snap ik niet helemaal"

Derksen: "Vond hem een waardeloze huis-tuin-en-keuken voetballer"

FC Groningen-speler maakt indruk: "Denk dat ik tegen Ajax speel"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws