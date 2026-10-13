Oud-Ajacied Henderson verrast bij Chelsea: "Cole Palmer zei..."
Jordan Henderson heeft zich bij Chelsea ontpopt tot een opvallende specialist in vrije trappen. De voormalig middenvelder van Ajax was afgelopen weekend met twee doelpunten en een assist belangrijk tijdens de 5-1 overwinning op Bournemouth. Vooral zijn fraaie vrije trap trok de aandacht. Opmerkelijk genoeg krijgt de 36-jarige Engelsman bij standaardsituaties inmiddels de voorkeur boven spelers als Cole Palmer en Morgan Rogers.
Henderson maakte tijdens het duel met Bournemouth indruk door een vrije trap rechtstreeks binnen te schieten. Dat juist de oud-Ajacied achter de bal ging staan, was geen toeval. Chelsea heeft de afgelopen weken veel aandacht besteed aan standaardsituaties en daarbij wist Henderson zich te onderscheiden.
Austin MacPhee, die bij Chelsea verantwoordelijk is voor standaardsituaties, heeft voldoende vertrouwen in de middenvelder om hem de vrije trappen te laten nemen. Henderson vertelt op de officiële clubkanalen dat hij blij is met die verantwoordelijkheid. "Sommige jongens en Austin hebben wel wat vertrouwen in me, dus als ik zelf ook wat zelfvertrouwen heb, moet ik er vol voor gaan", aldus Henderson.
De Engelsman legt uit dat hij tijdens de trainingen indruk heeft gemaakt met zijn traptechniek. Daardoor kreeg hij toestemming om tegen Bournemouth achter de bal te gaan staan, al was niet iedereen binnen de selectie daar direct enthousiast over. "We hebben er de afgelopen weken tijdens de trainingen aan gewerkt. En, om eerlijk te zijn, was ik behoorlijk constant. Austin zei dat ik hem mocht nemen. Morgan was er niet zo blij mee, maar toen we hier aankwamen, zei hij: 'Vooruit dan.' Cole zei: 'In welke hoek vieren we het doelpunt?' Gelukkig ging hij binnen."
Mario Been bekritiseert Ajax-aankoop: "Hij had nul meerwaarde"
Oud-Ajacied Henderson verrast bij Chelsea: "Cole Palmer zei..."
Johan Derksen haalt uit: "Nu gaat hij Ajax in de kont kruipen"
Perez voorspelt basisplaats voor Ajax-talent: "Fijne voetballer"
Van der Gijp kraakt transfers van Ajax: "Dat wordt wel hun val"
Gullit duidelijk over keuze Michel: "Dat snap ik niet helemaal"
Derksen: "Vond hem een waardeloze huis-tuin-en-keuken voetballer"
FC Groningen-speler maakt indruk: "Denk dat ik tegen Ajax speel"
Assistent bij FC Groningen-Ajax heeft opvallende link met Groningen
Aad de Mos waarschuwt 'labiel' Ajax: "Dan wordt het een lijdensweg"
Derksen kraakt oud-Ajacied: "Hij denkt dat hij het uitgevonden heeft"
Van Hanegem kritisch: "Waarom ben je dan niet naar Ajax gegaan?"
Van der Gijp bekritiseert aankoop van Ajax: "Vijf kilo te zwaar"
Arnold Bruggink kritisch: "Hetzelfde geldt voor Mokio bij Ajax"
Driessen haalt uit na Ajax - NEC: "Dat sloeg helemaal nergens op"
Perez verklapt Nigel de Jong-nieuws: "Mocht niet naar buiten komen"
Arnold Mühren legt uit: "Ik verkies hem boven Sofyan Amrabat"
Ajax-uitblinker in Elftal van de Week: "Dat is ook rendement"
Michel woest op Ajax-speler: "Je had twee goals kunnen maken!"
Schreuder strafte NEC'er voor Ajax: "Om zijn houding en gedrag"
Seedorf (50) begint aan avontuur in Brazilië: "Ik ga alles geven"
Dusan Tadic krijgt sneer na duel tegen Ajax: "Slijmerig gezever"
Influencer Dajour Lotus 'geadopteerd' bij F-Side: "Een orkest!"
Schuurs na duel tegen Ajax: "Een wonder dat ik hier nog sta"
Ajax-huurling uit de selectie gezet: "Te laat voor de training"
Kenneth Perez kijkt naar Ajax: "Heeft 0,0 verstand van voetbal"
Driessen vindt dat Ajax aan rood ontsnapte: "Ontsprong die dans"
Van Hanegem wijst naar Ajax: "Dan was het tachtig keer herhaald"
Amrabat luidt noodklok bij Ajax: "We moeten wel gaan opschieten"
Wim Kieft kritisch op Ajax-aankoop: "Wat is er dan aan de hand?"