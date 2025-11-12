'Oud-Ajacied in opspraak geraakt en ontkent lachgasverslaving'

Daishawn Redan ontkent de uitspraken van zijn moeder Dayenne Gallant, die in een interview verklaarde dat haar zoon vanwege een lachgasverslaving in een Thaise afkickkliniek is opgenomen. Volgens de spits van KSC Lokeren en voormalig jeugdspeler van Ajax is de scherpe kritiek die Gallant uit op Brian Tevreden volledig ongegrond.

Gallant deed dinsdag op het YouTube-kanaal Culturu TV een onthutsend boekje open over haar zoon, die eerder onder meer speelde voor Ajax, Chelsea, FC Groningen en FC Utrecht. Volgens haar bemoeienis zou Redan zijn opgenomen in een rehab in Thailand. "Maar eigenlijk gaat het ook niet goed daar, nog steeds niet. Hij is alles kwijt. Zijn huis is kwijt. Hij heeft helemaal niks meer. Ik zou willen dat geen enkele andere ouder dit zou moeten meemaken. Want dit is echt heftig." Ook Tevreden kreeg er flink van langs: "Hij speelde met het leven van mijn kind", stelde Gallant.

Op dit moment staat Redan officieel onder contract bij het Italiaanse Avellino, dat hem sinds afgelopen zomer verhuurt aan het Belgische Lokeren. Daar heeft men echter nog geen plezier van de spits die ooit als groot talent werd gezien. Redan speelde nog geen minuut voor Lokeren; zijn laatste officiële optreden was op 12 april, toen hij namens Beerschot onder toenmalig trainer Dirk Kuijt een halfuur meedeed in het verloren play-offduel tegen KV Kortrijk (3-2).

Redan reageerde woensdag in een statement, dat later publiekelijk zal worden gedeeld maar al is ingezien door onder meer VoetbalPrimeur, op de uitspraken van zijn moeder. "Het bevat ernstige feitelijke onjuistheden en schetst een verkeerd beeld van mijn leven. Ja, ik heb moeilijke periodes meegemaakt. Mijn persoonlijke strijd begon in de periode dat ik nog bij mijn moeder woonde. Dat was een lastige tijd waarin ik verkeerde keuzes maakte en het even moeilijk had om mijn weg te vinden", aldus de voetballer.