Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

The Masked Singer is in Nederland een groot succes, maar ook in België zitten de nodige kijkers voor de buis voor het programma. Voormalig Ajacied Toby Alderweireld deed zelfs mee aan het programma.

Vrijdag werd de Belg ontmaskerd als 'Oehoe'. "Den Bosuil natuurlijk", licht Alderweireld zijn pak toe. Hiermee verwijst hij natuurlijk naar de stadionnaam van zijn laatste club Royal Antwerp. "Ik was één van de eerste deelnemers bij wie er een rechtstreekse link met het kostuum was."

De voormalig Ajacied zong vrijdagavond het nummer Dynamite van BTS, terwijl hij zich eerder al waagde aan onder meer de klassieker Mr Brightside van The Killers. Alderweireld geeft aan dat hij vooral mee deed aan het programma voor zijn kinderen. "We keken de afgelopen jaren samen naar The Masked Singer, dus leek het me voor de kinderen leuk om uit mijn comfortzone te stappen."

"Ik werd eerder al gevraagd, maar dat lukte nooit. Mijn drukke agenda als voetballer liet het niet toe. Maar nu had ik natuurlijk geen excuus meer", aldus Alderweireld, die vrijdag dus ontmaskerd werd. "Als ik iets toezeg, wil ik dat goed doen. Dat competitiebeestje zit nu eenmaal in mij. Dus ja, ik had verder willen komen. Maar ik heb er vrede mee dat mijn talent elders ligt, en ik heb me kostelijk vermaakt op het podium. Wie me nog eens wil horen zingen, kan me voortaan boeken."