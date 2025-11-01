Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

Stefan

The Masked Singer is in Nederland een groot succes, maar ook in België zitten de nodige kijkers voor de buis voor het programma. Voormalig Ajacied Toby Alderweireld deed zelfs mee aan het programma.

Vrijdag werd de Belg ontmaskerd als 'Oehoe'. "Den Bosuil natuurlijk", licht Alderweireld zijn pak toe. Hiermee verwijst hij natuurlijk naar de stadionnaam van zijn laatste club Royal Antwerp. "Ik was één van de eerste deelnemers bij wie er een rechtstreekse link met het kostuum was."

De voormalig Ajacied zong vrijdagavond het nummer Dynamite van BTS, terwijl hij zich eerder al waagde aan onder meer de klassieker Mr Brightside van The Killers. Alderweireld geeft aan dat hij vooral mee deed aan het programma voor zijn kinderen. "We keken de afgelopen jaren samen naar The Masked Singer, dus leek het me voor de kinderen leuk om uit mijn comfortzone te stappen."

"Ik werd eerder al gevraagd, maar dat lukte nooit. Mijn drukke agenda als voetballer liet het niet toe. Maar nu had ik natuurlijk geen excuus meer", aldus Alderweireld, die vrijdag dus ontmaskerd werd. "Als ik iets toezeg, wil ik dat goed doen. Dat competitiebeestje zit nu eenmaal in mij. Dus ja, ik had verder willen komen. Maar ik heb er vrede mee dat mijn talent elders ligt, en ik heb me kostelijk vermaakt op het podium. Wie me nog eens wil horen zingen, kan me voortaan boeken."

Gerelateerd:
Ronald de Boer

Ronald de Boer vergelijkt Ajacied: "Deden Frank en Daley ook nooit"

0
Johan Derksen

Derksen: Demy de Zeeuw gaf vijftien miljoen aan oud-international

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Toby Alderweireld Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd