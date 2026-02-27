'Oud-Ajacied Jeffrey de Lange twijfelt over aanbod van Marseille'

Olympique Marseille wil het contract van Jeffrey de Lange openbreken en verlengen. Dat meldt Voetbal International . De huidige verbintenis van de 27-jarige doelman loopt tot medio 2027.

De club uit Zuid-Frankrijk ziet de oud-Ajacied als een belangrijke stand-in achter eerste doelman Gerónimo Rulli en is tevreden over de concurrentiestrijd onder de lat. Daarom wil de clubleiding langer met hem door.

Voor De Lange zelf is het sportieve perspectief echter doorslaggevend. Dit seizoen kwam hij tot zeven officiële wedstrijden, meer dan vorig jaar toen hij twee keer in actie kwam. Een vaste basisplaats zit er vooralsnog niet in. Onder trainer Roberto De Zerbi kreeg hij kortstondig het vertrouwen als eerste keeper, maar na diens vertrek koos opvolger Habib Beye direct weer voor Rulli.

De Lange maakte in de zomer van 2024 de overstap van Go Ahead Eagles naar Marseille en beleeft momenteel zijn tweede seizoen bij de Franse club. Mocht hij besluiten zijn contract niet te verlengen, dan ligt een transfer voor de hand. Anders dreigt Marseille hem over ruim een jaar transfervrij te verliezen, aldus Voetbal International.