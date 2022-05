Geschreven door Idse Geurts 09 mei 2022 om 11:05

Ontzettend triest nieuws: Oud-Ajacied Jody Lukoki is op 29-jarige leeftijd overleden. Dit meldt De Telegraaf. De krant maakt echter nog niet bekend waar Lukoki aan is overleden. Lukoki doorliep de jeugdopleiding bij Ajax en speelde meer dan dertig officiële duels voor de club.

Na Ajax speelde Lukoki voor Cambuur, PEC Zwolle, Ludogorets, Malatyaspor en FC Twente. Voor Twente speelde Lukoki echter geen officiële wedstrijd. Dit kwam mede vanwege een blessure aan zijn kruisband. In februari werd het contract van Lukoki bij Twente echter ontbonden. Tot op heden was de aanvaller nog bezig met de revalidatie van zijn blessure.

De technisch directeur van FC Twente, Jan Streuer, reageert geschokt op het nieuws. “Het is ongelofelijk. Op deze jonge leeftijd. Zo triest. Dit is echt verschrikkelijk. We leven mee met zijn familie en vrienden”, laat Streuer weten aan De Telegraaf.