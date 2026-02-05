Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
'Oud-Ajacied Jorge Sanchez vindt een nieuwe club in Griekenland'

Gijs Kila
bron: PAOK
Jorge Sanchez
Jorge Sanchez Foto: © Orange Pictures

Jorge Sánchez heeft zijn terugkeer naar Europa afgerond. De 28-jarige rechtsback heeft een contract tot medio 2029 getekend bij PAOK Saloniki, zo bevestigt de Griekse club. Daarmee verlaat de Mexicaans international na anderhalf jaar Cruz Azul.

Sánchez speelde sinds medio 2024 in Mexico, waar hij in totaal 65 wedstrijden uitkwam voor Cruz Azul. Zijn contract liep daar nog door tot 2027, maar PAOK wist hem los te weken. Over de transfersom is niets bekendgemaakt.

Bij PAOK komt Sánchez terecht in een selectie met meerdere bekende namen. Zo speelt hij samen met Luka Ivanušec, die dit seizoen door Feyenoord wordt verhuurd aan de Grieken. Ook Dejan Lovren, voormalig verdediger van Liverpool, staat onder contract in Thessaloniki.

De verdediger kent Europa goed. Ajax haalde Sánchez in de zomer van 2022 voor vijf miljoen euro over van Club América. In Amsterdam kwam hij in één seizoen tot 26 officiële wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en even vaak een assist gaf. Daarna werd hij verhuurd aan FC Porto, voordat hij definitief vertrok naar Cruz Azul voor een bedrag van drie miljoen euro.

Merel Ek, Hélène Hendriks en Noa Vahle

Vahle lacht om Merel Ek: "Jij hebt ook een Davy Klaassen thuis"

Pharell Nash

Talent verwacht bij te tekenen bij Ajax: "We zijn ermee bezig"

Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

