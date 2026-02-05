'Oud-Ajacied Jorge Sanchez vindt een nieuwe club in Griekenland'

Jorge Sánchez heeft zijn terugkeer naar Europa afgerond. De 28-jarige rechtsback heeft een contract tot medio 2029 getekend bij PAOK Saloniki, zo bevestigt de Griekse club. Daarmee verlaat de Mexicaans international na anderhalf jaar Cruz Azul.

Sánchez speelde sinds medio 2024 in Mexico, waar hij in totaal 65 wedstrijden uitkwam voor Cruz Azul. Zijn contract liep daar nog door tot 2027, maar PAOK wist hem los te weken. Over de transfersom is niets bekendgemaakt.

Bij PAOK komt Sánchez terecht in een selectie met meerdere bekende namen. Zo speelt hij samen met Luka Ivanušec, die dit seizoen door Feyenoord wordt verhuurd aan de Grieken. Ook Dejan Lovren, voormalig verdediger van Liverpool, staat onder contract in Thessaloniki.

De verdediger kent Europa goed. Ajax haalde Sánchez in de zomer van 2022 voor vijf miljoen euro over van Club América. In Amsterdam kwam hij in één seizoen tot 26 officiële wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en even vaak een assist gaf. Daarna werd hij verhuurd aan FC Porto, voordat hij definitief vertrok naar Cruz Azul voor een bedrag van drie miljoen euro.