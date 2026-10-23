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Ajax historie & oud-spelers

Oud-Ajacied Jurriën Timber en vriendin delen heugelijk nieuws

Max
bron: Instagram
Jurriën Timber
Jurriën Timber Foto: © Pro Shots

Jurriën Timber wordt vader. Dat heeft de voormalig Ajacied samen met zijn vriendin Roos de Back bekendgemaakt. 

Op Instagram kondigt het koppel aan dat er een baby op komst is. "We can't wait to meet you baby girl", luidt het bijschrift bij een aantal foto's op een Engels landgoed. 

Op het veld gaat het ook steeds beter met de verdediger van Arsenal. Timber begon het seizoen nog geblesseerd, maar maakt de laatste wedstrijden weer minuten voor de kampioen van Engeland. 

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