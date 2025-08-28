'Oud-Ajacied kan naar drie Spaanse clubs op het hoogste niveau'

Sheraldo Becker staat mogelijk voor een nieuwe stap in zijn carrière binnen Spanje. Transferjournalist Matteo Moretto meldt dat de rechtsbuiten van Real Sociedad momenteel de belangstelling geniet van drie clubs uit La Liga.

De dertigjarige oud-Ajacied maakte begin 2024 de overstap van Union Berlin naar Sociedad, maar belandde daar inmiddels op een zijspoor. Volgens Moretto is dit niet onopgemerkt gebleven in Spanje: "Zowel Rayo Vallecano, Osasuna als Mallorca denkt serieus na over de komst van de geboren Amsterdammer."

De Italiaanse transferexpert verwacht dat de concrete ontwikkelingen rond Becker waarschijnlijk richting het einde van de zomerse transferwindow op gang zullen komen. Mogelijk wil Sociedad eerst een vervanger voor de vleugelaanvaller aantrekken. Becker, zestienvoudig international van Suriname, heeft bij Sociedad nog een contract voor één seizoen.