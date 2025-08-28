AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
'Oud-Ajacied kan naar drie Spaanse clubs op het hoogste niveau'

Arthur
bron: Matteo Moretto
Sheraldo Becker
Sheraldo Becker Foto: © BSR Agency

Sheraldo Becker staat mogelijk voor een nieuwe stap in zijn carrière binnen Spanje. Transferjournalist Matteo Moretto meldt dat de rechtsbuiten van Real Sociedad momenteel de belangstelling geniet van drie clubs uit La Liga.

De dertigjarige oud-Ajacied maakte begin 2024 de overstap van Union Berlin naar Sociedad, maar belandde daar inmiddels op een zijspoor. Volgens Moretto is dit niet onopgemerkt gebleven in Spanje: "Zowel Rayo Vallecano, Osasuna als Mallorca denkt serieus na over de komst van de geboren Amsterdammer."

De Italiaanse transferexpert verwacht dat de concrete ontwikkelingen rond Becker waarschijnlijk richting het einde van de zomerse transferwindow op gang zullen komen. Mogelijk wil Sociedad eerst een vervanger voor de vleugelaanvaller aantrekken. Becker, zestienvoudig international van Suriname, heeft bij Sociedad nog een contract voor één seizoen.

James McConnell

VIDEO | 'Doelwit gearriveerd in Nederland: keuring bij Ajax volgt'

0
Marijn Beuker en Ko Itakura

Ko Itakura neemt opvallende maatregel: "Hij kookt daar voor me"

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Noa Vahle

Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"

0
Kristian Hlynsson

"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"

0
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

0
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

0
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
