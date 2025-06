'Oud-Ajacied Kenny Tete maakt transfer binnen Premier League'

Tete speelde de afgelopen vijf seizoenen bij Fulham, maar vertrekt deze zomer transfer bij de Londense club. De voormalig rechtsback van Ajax blijft wel actief in de Premier League: naar verluidt is hij rond met Everton en tekent hij een contract tot medio 2028 in Liverpool.

De 29-jarige Amsterdammer doorliep de hele jeugd van Ajax en speelde jarenlang in de hoofdmacht voor hij in 2020 een transfer maakte naar Olympique Lyon.