'Oud-Ajacied komt niet in plannen voor en gaat verhuurd worden'

Trainer Míchel bevestigde deze week dat Misehouy niet meer voorkomt in zijn plannen: "Hij maakt geen deel meer uit van onze plannen. We zoeken naar een oplossing voor zijn situatie."

Misehouy maakte in augustus nog indruk met een doelpunt bij zijn debuut tegen Real Betis, maar verdween daarna uit beeld. Hij kwam uiteindelijk tot slechts tien optredens en 349 minuten in het eerste elftal. Tijdens de recente oefenduels zat hij negentig minuten op de bank of vroeg zelf niet te spelen, vermoedelijk om fit te blijven in aanloop naar een transfer.

Girona ziet het vertrek niet als definitief afscheid. De club zou de tijdelijke overstap naar Aris FC juist als een kans zien voor de 20-jarige Nederlander om ritme, groei en rijping op te doen. Misehouy staat in Spanje nog tot medio 2028 onder contract.